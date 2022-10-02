Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .

"Еще одна колонна русни, которая бежала из окруженного Лимана, встретилась с Силами обороны Украины. Машины стали, решисты легли", - отметили в украинской армии.

1 октября украинские военные подняли флаг Украины на въезде в Лиман в Донецкой области. Тогда же министерство обороны России заявило, что российские оккупанты отступили из города из-за угрозы окружения.

2 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ждет начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана.

По состоянию на 2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от россиян.

По информации британской разведки, оккупанты были вынуждены покинуть Лиман на Донетчине из-за того, что город обороняли недоукомплектованные подразделения .

Под Лиманом Донецкой области бойцы Нацгвардии захватили трофейный российский танк Т-72Б3.

Вблизи Лимана ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34.

Генсек НАТО ЕНС Столтенберг заявил, что увольнение Лимана показывает, что Украина может оттеснить российские войска.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb