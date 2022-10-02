"Машины стали, решисты легли": ВСУ показали колонну россиян, уничтоженную во время бегства из Лимана
Украинские военные показали колонну россиян, разбитую во время бегства оккупантов из Лимана Донецкой области
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .
"Еще одна колонна русни, которая бежала из окруженного Лимана, встретилась с Силами обороны Украины. Машины стали, решисты легли", - отметили в украинской армии.
- 1 октября украинские военные подняли флаг Украины на въезде в Лиман в Донецкой области. Тогда же министерство обороны России заявило, что российские оккупанты отступили из города из-за угрозы окружения.
- 2 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ждет начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана.
- По состоянию на 2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от россиян.
- По информации британской разведки, оккупанты были вынуждены покинуть Лиман на Донетчине из-за того, что город обороняли недоукомплектованные подразделения .
- Под Лиманом Донецкой области бойцы Нацгвардии захватили трофейный российский танк Т-72Б3.
- Вблизи Лимана ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34.
- Генсек НАТО ЕНС Столтенберг заявил, что увольнение Лимана показывает, что Украина может оттеснить российские войска.
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