Машины для ремонта путей, которые закупила Укрзализныця, в ненадлежащем состоянии, - "Схемы"

Об этом говорится в расследовании "Схем".



"Схемы" сообщают, что на ремонт этой техники Укрзализныця ежегодно тратит сотни миллионов грн, но основные поставщики запчастей предоставляют железной дороге фальшивую сопроводительную документацию от имени западной компании, отрицающей свое сотрудничество с Укрзализныцей.



Документы еще одного субподрядчика АО "Укрзализныця" из Китая также оказались поддельными.



Журналисты отмечают, что из-за нехватки запчастей рабочие специализированного подразделения ГП "Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин" часто вынуждены покупать за свой счет. Позже им компенсируют эти деньги через систему премий.



Работники утверждают, что путевые машины могут не доработать до следующего сезона. Аудит, проведенный в 2021 году, показал, что дальнейшая эксплуатация путевых машин опасна.



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