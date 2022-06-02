МерZость. Во временно оккупированном Мариуполе украинские полицейские перешли на сторону "ДНР", - советник мэра
В оккупированном российскими войсками Мариуполе украинские полицейские перешли на службу в ДНР
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Андрющенко выложил видео, как работники Нацполиции в Донецкой области переходят на службу к оккупантам.
При этом он заметил, что предатели сделали это добровольно.
"МерZость наивысшего уровня. Полицейские. Сотрудники полиции Мариуполя и Донецкой области в момент перехода на сотрудничество с врагом. Самостоятельно. Изменив присяге, людям, стране и городу. Мерзость. Надеюсь, что при деблокировании Мариуполя каждый из них окажется на передовой и посетит потустороннюю жизнь гораздо быстрее справедливого суда. Сволочи", - подытожил Андрющенко.
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