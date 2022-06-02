Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко выложил видео, как работники Нацполиции в Донецкой области переходят на службу к оккупантам.

При этом он заметил, что предатели сделали это добровольно.

"МерZость наивысшего уровня. Полицейские. Сотрудники полиции Мариуполя и Донецкой области в момент перехода на сотрудничество с врагом. Самостоятельно. Изменив присяге, людям, стране и городу. Мерзость. Надеюсь, что при деблокировании Мариуполя каждый из них окажется на передовой и посетит потустороннюю жизнь гораздо быстрее справедливого суда. Сволочи", - подытожил Андрющенко.

Ранее Андрющенко сообщил, что в Мариуполе оккупанты позволяют хоронить погибших от обстрелов только в братских могилах.

В Мариупольском районе за отказ от сотрудничества захватчики пытают, арестовывают и расстреливают волонтеров и чиновников

2 июня в эфире Еспресо мэр Мариуполя Бойченко рассказал о планах возвращения города до конца года

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