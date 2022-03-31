Marvell, Walt Disney Company, Johnson Controls и еще несколько компаний присоединились к цифровым санкциям против России и Беларуси
Сегодня, 31 марта, к числу представителей ответственного бизнеса, отказавшегося от финансирования государств-агрессоров, присоединились десять фирм и брендов
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Цифровая блокада РФ продолжается. Рассказываю вам о новых санкциях, которые ввели технологические компании против России:
- • Marvell прекращает передачу продукции прямо и опосредованно клиентам, находящимся в России, Беларуси и на территории так называемых ДНР и ЛНР. Marvell Technology Group – американская компания – разработчик полупроводниковой продукции.
- • Panduit сообщает, что временно приостановила прием заказов и доставку клиентам в Россию. Компания продолжит выплачивать зарплаты и льготы своим членам команды. Panduit – это мировой лидер в разработке и производстве средств коммуникации.
- • Материнская компания Atlona – Panduit – сообщает, что временно приостановила прием заказов и доставки клиентам в Россию.
- • Johnson Controls приостановили работу в РФ. Таким образом, Johnson Controls будет выполнять имеющиеся договорные обязательства, по возможности, и в полном соответствии с санкциями, не принимая при этом новые бизнесы или заказы.
- • Intuit Inc приостановили учетные записи клиентов из РФ. Американская компания, производитель бухгалтерского ПО, широко используемый малым бизнесом и частными лицами.
- • Honeywell приостановили практически все продажи в РФ. Главная американская международная корпорация, производящая оружие, космические системы, автоматические и контролирующие системы, инженерные услуги, транспортационные системы.
- • Heidrick&Struggles приостановили все операции в России. Это международная поисковая компания со штаб-квартирой в Чикаго.
- • Citrix приостановили все продажи в РФ. Американская транснациональная корпорация, предоставляющая серверные, программные и компьютерные виртуализации, ПО и технологии облака.
- • Akamai Technologies приостановила деятельность в России и Белоруссии. Akamai — ведущий поставщик услуг для акселерации вебсайтов, провайдер платформ доставки.
- • Киностудия Walt Disney Company с 7 апреля полностью приостанавливает прокат фильмов в российских кинотеатрах. Запрет коснется как зарубежных проектов студии, в частности "Смерти на Ниле", так и российских, таких как "Мистер Нокаут".
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