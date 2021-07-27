Марунич: Чтобы запустить в Киеве большие инфраструктурные проекты, нужно разделить должности мэра и главы КГГА

Об этом во время круглого стола на тему "Управление Киевом: как найти баланс между хозяйственной деятельностью КГГА и политикой", инициированного депутатом Киевсовета от "Слуги народа" Владиславом Трубицыным, заявил член правления Украинской энергетической ассоциации Дмитрий Марунич.



По его словам, каждый день киевляне сталкиваются со множеством инфраструктурных проблем в городе.



"Еще пять лет и по этому городу невозможно будет передвигаться на автомобиле. Мы видим совершенную неэффективность властей города в реализации элементарных проектов. На том же Южном мосту есть деформационные швы. Там ремонты каждый год. Вопрос: почему нельзя было за один год сделать все эти деформационные швы? Говорят, что денег не хватает. Но, ребята, это большой город, с огромным бюджетом по меркам нашего государства", – заявил Марунич.



Он напомнил, что ни один крупный инфраструктурный проект не был реализован за последние годы и это можно назвать "полным позором для такого города, как Киев".



Эксперт также добавил, что нужно обращать внимание на проблемы киевлян, а "у нас сейчас в городе лишь строительная мафия, задача которой – построить как можно больше домов". "Нужно обеспечить в городе управляемость элементарными процессами, которой сейчас просто нет", – заявил Дмитрий Марунич.



Кроме того, он напомнил о самом затяжном конфликте в истории управления Киевом, когда в 1994 году представителем президента в столице был назначен Иван Салий, а Владимир Косаковский был председателем Киевсовета.



"Потому была бойня между Киевсоветом и представителем президента. Тогда почти год система управления городом была дезорганизована. Так зачем нам повторять эти истории? Нам нужно грамотно все выписать законодательно, чтобы разделить должности главы КГГА и мэра Киева", – подытожил Дмитрий Марунич.



В свою очередь модератор дискуссии, депутат Киевосвета, глава постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и местного благоустройства, глава МФО "Успешный Киев" Владислав Трубицын заявил, что исполнительная власть в Киеве не должна заниматься политикой, а должна уделять больше внимания хозяйственной повестке дня.



"Потому что Киеве тонет, горит, рушатся мосты. Я работаю на своем округе и ко мне приходят люди, которые жалуются, что у них по пять лет не работают лифты, а также гниют крыши на домах", – добавил депутат.



Трубицын считает, что политика в Киеве должна уйти на второй план, а вместо этого стоит уделить внимание решению реальных проблем, которые волнуют киевлян.



"Какая политика? Давайте заниматься хозяйством, давайте поднимать город. Посмотрите во что он превращается. Последние семь-восемь лет все хаотично застраивается. Обычный летний ливень и уже задействуют гермозатворы на станциях метро. Когда такое было?" – возмутился Владислав Трубицын.