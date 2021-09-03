Марсоход NASA впервые добыл образцы почвы на Красной планете

Об этом сообщает Укринформ .

Образец почвы не поврежден и находится в резервуаре после изъятия. В то же время, из-за плохого освещения, снимки получились смазанными. Новые фотографии должны быть переданы на Землю 4 сентября.

Perseverance установлена система сбора и хранения образцов почвы, которая использует технологию ударно-вращательного бурения. Марсоход просверливает образец и извлекает из него материал, который затем попадает в резервуар.

#SamplingMars is underway. I've drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core.



Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/OqezgznnPi - NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021