Марсоход NASA впервые добыл образцы почвы на Красной планете
Perseverance впервые добыл образцы почвы с Марса
Об этом сообщает Укринформ .
Образец почвы не поврежден и находится в резервуаре после изъятия. В то же время, из-за плохого освещения, снимки получились смазанными. Новые фотографии должны быть переданы на Землю 4 сентября.
Perseverance установлена система сбора и хранения образцов почвы, которая использует технологию ударно-вращательного бурения. Марсоход просверливает образец и извлекает из него материал, который затем попадает в резервуар.
- Марсоход NASA Perseverance совершил первую попытку сбора образцов почвы в начале августа, но она была неудачной.
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