Об этом сообщает Space.com.

Важный успех был достигнут в начале июня благодаря эксперименту марсохода с использованием ресурсов кислорода на Красной планете. В результате этого эксперимента был удвоен предварительный уровень производства кислорода.

"Мы получили отличные результаты. Это был самый рискованный пробег, который мы совершали", - сказал Майкл Хехт, главный исследователь MOXIE.

Отмечается, что MOXIE за 58 минут достигла скорости производства примерно 12 граммов кислорода в час, что примерно вдвое больше, чем ожидалось.

Справка.

MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) – это эксперимент по созданию технологии, которая будет производить кислород на Марсе.

Инструмент работает, закачивая марсианский воздух в резервуар, затем с помощью электрохимического процесса вырывает атом кислорода из каждой молекулы углекислого газа.

В течение 2021 года MOXIE семь раз проводил одночасовые эксперименты, даже во время суровой марсианской зимы.