Марсоход NASA установил новый рекорд по производству кислорода на Красной планете
Марсоход NASA Perseverance превзошел свой предыдущий рекорд в превращении тонкой атмосферы Марса в источник кислорода. Этот эксперимент может иметь серьезные последствия для будущих планов посетить Красную планету.
Об этом сообщает Space.com.
Важный успех был достигнут в начале июня благодаря эксперименту марсохода с использованием ресурсов кислорода на Красной планете. В результате этого эксперимента был удвоен предварительный уровень производства кислорода.
"Мы получили отличные результаты. Это был самый рискованный пробег, который мы совершали", - сказал Майкл Хехт, главный исследователь MOXIE.
Отмечается, что MOXIE за 58 минут достигла скорости производства примерно 12 граммов кислорода в час, что примерно вдвое больше, чем ожидалось.
Справка.
MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) – это эксперимент по созданию технологии, которая будет производить кислород на Марсе.
Инструмент работает, закачивая марсианский воздух в резервуар, затем с помощью электрохимического процесса вырывает атом кислорода из каждой молекулы углекислого газа.
В течение 2021 года MOXIE семь раз проводил одночасовые эксперименты, даже во время суровой марсианской зимы.
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