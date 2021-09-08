Марсоход NASA планирует второй раз добыть образец грунта

Об этом сообщается на странице космического аппарата в Twitter .

"Я добыл свой первый образец Марса, и я готов добыть второй образец из этой же породы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз марсоход Perseverance сможет непрерывно пройти весь процесс от получения образца марсианского грунта до его помещения в специальную трубку.

Напомним, что 2 сентября марсоход NASA Perseverance впервые в рамках своей миссии добыл образцы почвы на Красной планете.