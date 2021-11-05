Марсоход NASA обнаружил на Марсе новые органические соединения, одно из которых может свидетельствовать о прежней жизни на планете.
Марсоход NASA Curiosity нашел на Красной планете два новых органических соединения - аммиак и бензойную кислоту
Об этом сообщает Popular Science.
Новые соединения ученые получили неожиданным способом - благодаря поломке марсохода: когда в 2017 году марсоход собирал образцы грунта с марсианской дюны, его дрель внезапно вышла из строя. Вместо отказа от миссии ученые NASA сменили технику отбора проб - марсоход поместил образец грязи в чашки с химическим коктейлем, а не в пустые сосуды.
Этот тип отбора проб помог ученым определить органические молекулы, ранее не замеченные на Красной планете, - в образцах почвы ученые нашли аммиак и бензойную кислоту.
Исследователи предполагают, что бензойная кислота могла появиться на Марсе из-за наличия жизни в прошлом.
В настоящее время ученые изучают, откуда и как могли появиться такие соединения.
Открытие также показало, что новый метод сбора образцов на Марсе может в будущем приносить хорошие результаты.
- Напомним, ранее зонд Perseverance начал поиски признаков жизни на Марсе.
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