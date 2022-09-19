Об этом информирует The Times .

Новым в открытии органического вещества на Марсе считается его происхождение – из области, где осадок и соли откладывались в озеро.

В далеком прошлом песок, грязь и соли, которые сейчас составляют образец позвоночника Wildcat Ridge, были отложены в условиях, где потенциально могла процветать жизнь. Тот факт, что органическое вещество было найдено в такой осадочной породе, которая известна тем, что сохраняет окаменелость древней жизни здесь, на Земле, важен", – заявил ученый проекта Perseverance Кен Фарли.

Органические молекулы – соединения, которые в основном состоят из углерода, обычно включают водород и кислород, но иногда и другие элементы – не всегда создаются биологическими процессами.

Марсоход NASA Perseverance, по прозвищу Перси, приземлился на марсианском кратере Джезеро в феврале, чтобы сохранить образцы, которые могут содержать древнюю жизнь, а также охарактеризовать геологию планеты и прошлый климат. Исследуемая им дельта образовалась 3,5 миллиарда лет назад.

"Перси взял два образца со скалы под названием Wildcat Ridge, шириной около трех футов (один метр), и 20 июля обработал часть ее поверхности, чтобы ее можно было проанализировать с помощью прибора под названием SHERLOC, использующего ультрафиолетовый свет. Результаты показали класс органических молекул, которые называются ароматическими и играют ключевую роль в биохимии. Команда марсохода подчеркнула, что находка органического вещества не означает, что найдены доказательства древней жизни. Органические молекулы уже были замечены на Марсе марсоходом Curiosity в кратере Гейл, а также нашедшей молекулы компанией Perseverance,которая нашла молекулы, содержащие углерод в начале миссии", - говорится в сообщении.

В настоящее время марсоход имеет на борту 12 образцов горных пород, в том числе куски хребта Wildcat Ridge и образцы другой осадочной породы дельты под названием хребет Скиннер. Он также собрал образцы изверженных пород ранее во время миссии, указывающих на влияние древнего вулканического действия в кратере.

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