Об этом сообщает Sky News со ссылкой на маршала авиации Королевских ВВС в отставке Эдварда Стрингера.

"Я всегда думал, что это (полномасштабная война, – ред.) произойдет в следующем году. Не хочется быть человеком, который говорит, что все закончится к Рождеству, но сейчас возможно, что может произойти крах российских вооруженных сил… это хорошие 30 -40%, и это ставит под вопрос будущее Путина, путинизма, и Западу следует сейчас очень серьезно задуматься над тем, как выглядит мир после Путина", - сказал Стрингер.

Бывший старший военнослужащий британских вооруженных сил сказал, что, вероятно, война может закончиться за столом переговоров.

"Можно надеяться, что Зеленский будет в таком положении, когда он сможет начать переговоры о выгодных условиях и, возможно, даже победить все российское вторжение в его страну.

В конце концов, все конфликты заканчиваются переговорами. Надо откалибровать, до какой степени вы должны держать каналы открытыми и до какой степени вы разрешаете ему (Путину, - ред.) думать, что он все еще является частью семьи наций", - добавил Стрингеер.

22 августа Алексей Данилов заявил, что власти не предупредили граждан, что Россия начнет полномасштабную агрессию 24 февраля, потому что это было невозможно сделать физически.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцев заранее не предупредили о начале полномасштабного российского вторжения, чтобы не допустить паники.

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