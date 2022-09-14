Маршал Королевских ВВС оценил вероятность коллапса армии РФ и завершение войны к Рождеству
Маршал в отставке авиации Королевских ВВС Британии Эдвард Стрингер заявил, что с вероятностью 30-40% к Рождеству армия РФ развалится, а война в Украине закончится
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на маршала авиации Королевских ВВС в отставке Эдварда Стрингера.
"Я всегда думал, что это (полномасштабная война, – ред.) произойдет в следующем году. Не хочется быть человеком, который говорит, что все закончится к Рождеству, но сейчас возможно, что может произойти крах российских вооруженных сил… это хорошие 30 -40%, и это ставит под вопрос будущее Путина, путинизма, и Западу следует сейчас очень серьезно задуматься над тем, как выглядит мир после Путина", - сказал Стрингер.
Бывший старший военнослужащий британских вооруженных сил сказал, что, вероятно, война может закончиться за столом переговоров.
"Можно надеяться, что Зеленский будет в таком положении, когда он сможет начать переговоры о выгодных условиях и, возможно, даже победить все российское вторжение в его страну.
В конце концов, все конфликты заканчиваются переговорами. Надо откалибровать, до какой степени вы должны держать каналы открытыми и до какой степени вы разрешаете ему (Путину, - ред.) думать, что он все еще является частью семьи наций", - добавил Стрингеер.
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