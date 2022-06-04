Марш равенства в Вильнюсе прошел с традиционной символикой и флагами Украины

Об этом пишет LRT.

По данным полиции, в марше приняли участие около 4,5 тысячи человек. Организатор Лаурас Лучюнас говорит, что эти цифры малы. Во время мероприятия были сделаны фотографии с дрона и, по словам организатора, можно предположить, что в мероприятии приняли участие около 20 тысяч человек. Во время события дежурила полиция во избежание возможных провокаций и беспорядков.

Кроме традиционной радужной символики и плакатов, на фото с акции можно увидеть несколько флагов Украины и флаг Евросоюза.

На мероприятии присутствовали местные политики и общественные лица. Среди них был и Андриус Тапинас, который помог собрать 5 млн евро на "байрактар" для Украины.

Литовский ведущий собрал 5 млн евро на "байрактар" для Украины.

Турецкая сторона бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины, на которую собирали деньги по всей стране.

Украинцы, которые из-за российского вторжения выехали в Литву, возвращаются домой. Еженедельно из литовского Каунаса в Украину отправляются три заполненных автобуса.

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