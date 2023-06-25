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OPINION

Марш Пригожина как трейлер гражданской войны

Игорь Гулик
25 июня, 2023 воскресенье
08:01
Мнение

Все только начинается… Конечно, нам хотелось бы, чтобы "повар Путина" дошел до Москвы и устроил там "шаурму". Но, похоже, что на настоящий путч придется подождать. Хотя ожидание тоже будет увлекательным

Что имеем по результатам вчерашнего марш-броска пригожинского "Вагнера" под Москву?

Во-первых, Россия потеряла легитимного руководителя. Путин скрылся со столицы, его самолеты исчезли с радаров под Гатчиной и Тверью. Его "обращение" к вагнеровцам и россиянам было откровенно неадекватным к ситуации. Он даже оказался неспособен на переговоры со своим бывшим поваром-бандитом, делегировав их потешному президенту Беларуси Александру Лукашенко. И теперь "бацька" носится с благодарностью Кремля, как с писаной торбой, но тщеславием Лука не ограничится…

Система, которую ФСБ строила и цементировала десятилетиями, дала трещину за сутки, продемонстрировав миру свою несостоятельность реагировать на кризисы. Кто-то говорит, что это именно ФСБ спланировало "спецоперацию", чтобы мобилизовать российское общество, чтобы показать, что "без Путина нет России". А получилось как раз наоборот…

Во-вторых, сам горе-Корнилов… Заявление Пригожина, что он остановился и возвращает своих головорезов на места постоянной дислокации, чтобы, мол, "не пролилась русская кровь", — лицемерно и цинично. Кто, как не вагнеровцы, завалили несколько дорогущих вертолётов, направленных Шойгу, чтобы крыть наемников фугасными бомбами? Ими же руководили не пришельцы, а российские пилоты.

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Если уж на то пошло, то и Пригожин смотрится в глазах россиян не очень привлекательно. Как быть тем, кто поверил в горячий призыв главного "Вагнера", и решился поддержать его? "Чмобикам", восставшие против герасимовско-шойговских командиров, чтобы присоединиться к "освободительному походу"? В конце концов, меня мало интересует их судьба, но, кажется, после такого "броска" даже инфантильное российское общество поняло, что "на зоне" нельзя верить никому.

Атмосфера недоверия, тотальной ненависти и злобы будет разъедать, как ржавчина, и российские элиты, — что столичные, что региональные, — и российскую армию, и национальные окраины.

Не стоит надеяться, что Путин выполнит свои обещания, тем более, что он лично их не озвучивал. Им, по факту, был озвучен лишь приказ физически устранить Пригожина, и он остается в силе (не смотря на вроде бы закрытое уголовное дело, возбужденное генеральной прокуратурой РФ против "путчистов"). Опущенный другим бандитом, бандит обязательно будет искать возможность поквитаться. Теперь будем только наблюдать, кто ударит первым.

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Отдельно – о так называемой российской оппозиции. Не буду подробно расписывать, как изощренные "интеллектуалы" и "либералы" слились в хоре поддержки военного преступника с кувалдой. Приведу только цитату из телеграм-канала Михаила Ходорковского. Отвечая на упреки об идейной коллаборации с Пригожиным, он написал: "Послушайте, "дети цветов" и "белые польта", это ваш мир "розовых пони", а наш, мир динозавров, где на фронте ежедневно гибнут сотни и тысячи, и где окажетесь вы, если кремлевская тварь останется у власти!". Ага, для Ходорковского Пригожин вмиг стал "миротворцем"…

Пригожинский бутафорный "путч" на самом деле оказался трейлером гражданской войны, которая неизбежно постигнет Россию. А украинцы сделают все для того, чтобы премьера этого полнометражного кино началась как можно быстрее.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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