Об этом сообщает Science Focus .

Пять планет выстроятся в один ряд за час до восхода солнца 24 июня.

Невооруженным глазом можно будет наблюдать Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.

Как отмечается, последний раз такой парад планет наблюдался 18 лет назад, а следующий ожидается уже в 2040 году.

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