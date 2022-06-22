Марс, Венера и другие: пять планет 24 июня выстроятся в один ряд в ночном небе
Парад планет можно будет наблюдать с Земли 24 июня
Об этом сообщает Science Focus .
Пять планет выстроятся в один ряд за час до восхода солнца 24 июня.
Невооруженным глазом можно будет наблюдать Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.
Как отмечается, последний раз такой парад планет наблюдался 18 лет назад, а следующий ожидается уже в 2040 году.
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