Марокко сообщает о первом случае обезьяньей оспы
Министерство здравоохранения сообщает о первом случае обезьяньей оспы, обнаруженной у мужчины, прибывшего в страну из Европы
Об этом сообщает Reuters.
По информации государственного телевидения в твиттере, 2 июня министерство здравоохранения Марокко сообщило о первом случае обезьяньей оспы.
Болезнь обнаружили у прибывшего из Европы путешественника.
Состояние пациента сейчас стабильное.
- Напомним, по состоянию на 31 мая в Англии обнаружили 71 новый случай обезьяньей оспы.
- Кроме того, 31 мая в соседней с Украиной Венгрии обнаружили первый случай этого заболевания.
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