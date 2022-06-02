Об этом сообщает Reuters.

По информации государственного телевидения в твиттере, 2 июня министерство здравоохранения Марокко сообщило о первом случае обезьяньей оспы.

Болезнь обнаружили у прибывшего из Европы путешественника.

Состояние пациента сейчас стабильное.

Напомним, по состоянию на 31 мая в Англии обнаружили 71 новый случай обезьяньей оспы.

Кроме того, 31 мая в соседней с Украиной Венгрии обнаружили первый случай этого заболевания.

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