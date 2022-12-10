Марокко сенсационно победило Португалию и вышло в полуфинал ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победу сборной Марокко на 42-й минуте принес гол Юсефа Эн-Несери.

Марокко победило Португалию 1:0 и стало первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

Победитель пары Марокко – Португалия в полуфинале 14 декабря встретится с сильнейшим из пары Франция – Англия, которые свой четвертьфинальный матч начнут в 21:00.

ЧМ-2022

10 декабря

Марокко – Португалия 1:0

Гол: Эн-Несери, 42

Удаление: Хедира, 90+3 (Марокко)

9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия победила по пенальти Бразилию , а Аргентина – Нидерланды.

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