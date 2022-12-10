Марокко сенсационно победило Португалию и вышло в полуфинал ЧМ-2022
10 декабря сборная Марокко неожиданно победила Португалию и стала первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победу сборной Марокко на 42-й минуте принес гол Юсефа Эн-Несери.
Марокко победило Португалию 1:0 и стало первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.
Победитель пары Марокко – Португалия в полуфинале 14 декабря встретится с сильнейшим из пары Франция – Англия, которые свой четвертьфинальный матч начнут в 21:00.
ЧМ-2022
10 декабря
Марокко – Португалия 1:0
Гол: Эн-Несери, 42
Удаление: Хедира, 90+3 (Марокко)
- 9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия победила по пенальти Бразилию , а Аргентина – Нидерланды.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное