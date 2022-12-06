Марокко сенсационно победило Испанию и вышло в четвертьфинал ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Дохе команды не смогли забить в основное время и продолжили выяснять отношения в овертайме. Там также зрители не увидели голов, поэтому победитель определялся в серии одиннадцатиметровых послематчевых.

Пенальти лучше пробила сборная Марокко, реализовавшая три одиннадцатиметровых. Испанцы не забили ни одного пенальти – Пабло Сарабия попал в штангу, а удары Карлоса Солера и Серхио Бускетса отразил голкипер Марокко – Боно.

Марокканцы в четвертьфинале 10 декабря встретятся с командой, которая окажется сильнее в паре Португалия – Швейцария. Они начнут игру 1/8 финала сегодня в 21:00.

ЧМ-2022

1/8 финала

6 декабря

Марокко – Испания 3:0 (0:0, 3:0 – по пен.)

5 декабря в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти сборная Хорватии одолела Японию . В другом матче понедельника сборная Бразилии победила Южную Корею – 4:1.

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