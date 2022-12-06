Марокко сенсационно победило Испанию и вышло в четвертьфинал ЧМ-2022
Во вторник, 6 декабря, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Марокко неожиданно победила в серии послематчевых пенальти Испанию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Дохе команды не смогли забить в основное время и продолжили выяснять отношения в овертайме. Там также зрители не увидели голов, поэтому победитель определялся в серии одиннадцатиметровых послематчевых.
Пенальти лучше пробила сборная Марокко, реализовавшая три одиннадцатиметровых. Испанцы не забили ни одного пенальти – Пабло Сарабия попал в штангу, а удары Карлоса Солера и Серхио Бускетса отразил голкипер Марокко – Боно.
Марокканцы в четвертьфинале 10 декабря встретятся с командой, которая окажется сильнее в паре Португалия – Швейцария. Они начнут игру 1/8 финала сегодня в 21:00.
ЧМ-2022
1/8 финала
6 декабря
Марокко – Испания 3:0 (0:0, 3:0 – по пен.)
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5 декабря в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти сборная Хорватии одолела Японию . В другом матче понедельника сборная Бразилии победила Южную Корею – 4:1.
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