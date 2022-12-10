Марокко - Португалия: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2022
В субботу 10 декабря в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встречаются сборные Марокко и Португалии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра между Марокко и Португалией начнется в Дохе в 17:00. Вживую ее покажет Megogo.
На групповом раунде Марокко сыграло вничью с Хорватией (0:0), победило Бельгию (2:0), Канаду (2:1) и финишировало первым в квартете F. В 1/8 финала марокканцы обыграли в серию послематчевых пенальти испанцев (0: 0, 3:0).
Португалия на групповом раунде победила Гану (3:2), Уругвай (2:0), уступила Южную Корею (1:2) и финишировала в квартете H первой. В 1/8 финала португальцы разгромили Швейцарию (6:1).
Победитель пары Марокко – Португалия в полуфинале 14 декабря встретится с сильнейшим из пары Франция – Англия, которые свой четвертьфинальный матч начнут в 21:00.
ЧМ-2022
1/4 финала
Марокко – Португалия
Доха, стадион "Аль-Тумама"
10 декабря, 17:00
Прямая трансляция на Megogo
- 9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия победила по пенальти Бразилию , а Аргентина – Нидерланды.
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