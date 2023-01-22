Марокко передало Украине около 20 танков, - СМИ

Эту технику можно было увидеть во время визита чешского премьера Петра Фиалы в цеха компании Excalibur Army в Штернберке, которая проводила их реконструкцию, рассказало в воскресенье, 22 января 2023 года, специализированное военное издание Menadefense.

"В общем, марокканская армия имела 148 Т-72, ​​136 Т-72Б и 12 Т-72БК со складов белорусской армии, закупленных двумя партиями в 1999 и 2000 годах", - говорится в материале.

Тогда для сдерживания алжирских бронетанковых дивизий Марокко занималось созданием на севере страны бригады из постсоветской техники.

По информации Menadefense, решение о поставке этих Т-72Б в Украину было принято "во время состоявшегося 26 апреля 2022 года саммита в Рамштайне, который организовали США".

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"На этом саммите Тунис и Марокко были единственными странами, представлявшими Северную Африку. Тунис отправил два грузовых самолета в аэропорт Жешув в Польше, который централизует материально-техническую помощь Украине, и Марокко, похоже, последовало его примеру, прислав не гуманитарную помощь, а непосредственно оружие", - отмечает издание.

На фотографиях за 9 января с визита премьер-министра Чехии, обнародованных в открытом доступе, можно увидеть марокканские танки во время линии ремонта.

"Самое малое, что можно сказать, это то, что глубокая реконструкция шасси танка указывает на то, что они очень плохо содержались и что у Марокко нет средств, чтобы поддерживать их в работе", - заключает Menadefense.

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