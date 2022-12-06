Марокко – Испания: Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
Во вторник, 6 декабря, в первом раунде плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре встречаются сборные Испании и Марокко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра Марокко – Португалия состоится в Аль-Раяне и начнется в 17:00. Вживую ее покажут региональные телеканалы Общественного и Megogo.
На групповом раунде Марокко сыграло вничью с Хорватией (0:0), победило Бельгию (2:0), Канаду (2:1) и финишировало первым в квартете F.
Испания обыграла Коста-Рику (7:0), свела вничью встречу с Германией (1:1), проиграла Японии (1:2) и стала второй в группе E.
В четвертьфинале ЧМ-2022 победитель пары Марокко – Испания 10 декабря встретится с более сильным в противостоянии между Португалией и Швейцарией.
ЧМ-2022
1/8 финала
Марокко – Испания
Аль-Райан, стадион "Эдьюкейшн Сити"
6 декабря, 17:00
Прямая трансляция на региональных каналах Общественного и Megogo
- 5 декабря в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти сборная Хорватии одолела Японию . В другом матче понедельника сборная Бразилии победила Южную Корею – 4:1.
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