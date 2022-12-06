Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра Марокко – Португалия состоится в Аль-Раяне и начнется в 17:00. Вживую ее покажут региональные телеканалы Общественного и Megogo.

На групповом раунде Марокко сыграло вничью с Хорватией (0:0), победило Бельгию (2:0), Канаду (2:1) и финишировало первым в квартете F.

Испания обыграла Коста-Рику (7:0), свела вничью встречу с Германией (1:1), проиграла Японии (1:2) и стала второй в группе E.

В четвертьфинале ЧМ-2022 победитель пары Марокко – Испания 10 декабря встретится с более сильным в противостоянии между Португалией и Швейцарией.

ЧМ-2022

1/8 финала

Марокко – Испания

Аль-Райан, стадион "Эдьюкейшн Сити"

6 декабря, 17:00

Прямая трансляция на региональных каналах Общественного и Megogo

5 декабря в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти сборная Хорватии одолела Японию . В другом матче понедельника сборная Бразилии победила Южную Корею – 4:1.

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