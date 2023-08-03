Об этом пишет The Guardian.

Публикации в Facebook датированы концом 2020 года, когда Букиуд жил и работал в Катаре. По словам адвоката, он удалил посты и закрыл свою учетную запись, когда узнал, что ее преследуют в Марокко.

Вердикт суда Касабланки "суров и непонят", заявил адвокат. Он добавил, что, несмотря на то, что его клиент отрицал связи с Израилем, он не собирался обидеть короля.

Букиуд был осужден по статье 267-5 Уголовного кодекса, предусматривающей тюремное заключение от шести месяцев до двух лет для подрывающих монархию. Но этот срок может быть увеличен до пяти лет, если преступление совершено публично, в том числе посредством электронных средств.

Согласно конституции страны, внешние дела являются прерогативой монарха, короля Мухаммеда VI. В декабре 2020 года Марокко и Израиль нормализовали отношения в рамках поддерживаемых США соглашений Авраама. После этого страны активизировали сотрудничество в сфере безопасности, торговли и туризма.

"Но не все марокканцы поддерживают это, особенно после прихода к власти в декабре прошлого года ультраправой коалиции во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Многие марокканцы также имеют сильные пропалестинские взгляды", - добавили в сообщении.