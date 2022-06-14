Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отца осужденного.

Брахим Сааудун получил украинское гражданство в 2020 году, после прохождения годовой военной подготовки для изучения аэрокосмических технологий в университете в Киеве.

Тахар Саадун сказал, что его сын сдался "добровольно", и с ним следует обращаться как с "военнопленным". По его словам, приговор будет обжалован, но семья страдает отсутствием контакта с адвокатом для обмена юридической информацией.

По словам источника Reuters, Саадун "попал в плен в форме украинской армии".

После российского вторжения в Украину министерство иностранных дел Марокко заявило, что поддерживает "территориальную целостность и национальное единство всех государств-членов ООН", но открыто не осудило российское вторжение.

Террористы "ДНР" " осудили " трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ, 9 мая. Британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима террористы "приговорили" к смертной казни. Приговор вынесли, несмотря на положения Женевских конвенций, запрещающих какие-либо незаконные насильственные акты в отношении военнопленных

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