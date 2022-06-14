Мароканец, которого в "ДНР приговорили" к смертной казни, имеет украинское гражданство, - Reuters
Брахим Сааудун, "приговоренный" к смертной казни в так называемой ДНР, является гражданином Украины
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отца осужденного.
Брахим Сааудун получил украинское гражданство в 2020 году, после прохождения годовой военной подготовки для изучения аэрокосмических технологий в университете в Киеве.
Тахар Саадун сказал, что его сын сдался "добровольно", и с ним следует обращаться как с "военнопленным". По его словам, приговор будет обжалован, но семья страдает отсутствием контакта с адвокатом для обмена юридической информацией.
По словам источника Reuters, Саадун "попал в плен в форме украинской армии".
После российского вторжения в Украину министерство иностранных дел Марокко заявило, что поддерживает "территориальную целостность и национальное единство всех государств-членов ООН", но открыто не осудило российское вторжение.
- Террористы "ДНР" " осудили " трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ, 9 мая. Британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима террористы "приговорили" к смертной казни. Приговор вынесли, несмотря на положения Женевских конвенций, запрещающих какие-либо незаконные насильственные акты в отношении военнопленных
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