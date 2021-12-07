Марлос решил покинуть "Шахтер" и вернуться в Бразилию, - СМИ
Футболист "Шахтера" Марлос отказался продлевать контракт с донецким клубом
Об этом сообщает Footboom.
По информации издания, Марлос отказался продлевать контракт с "Шахтером", который истекает 31 декабря 2021 года, и решил вернуться в Бразилию.
33-летний Марлос выступал с "Шахтер" с 2014 года. В донецкий клуб он перешел из "Металлиста". Также играл за бразильские "Куритибу", "Сан-Паулу" и уругвайский "Рентистас".
В сентябре 2017 года Марлос принял украинское гражданство. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и забил 1 гол.
В нынешнем сезоне Марлос сыграл за "Шахтер" 25 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
- 12 октября сообщалось, что Марлос размышляет над завершением карьеры футболиста.
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