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Marlboro, L&M, Camel, Winston: НАПК внесло в перечень спонсоров войны две табачные компании

24 августа, 2023 четверг
18:32
Война с Россией

НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны компании Philip Morris International и Japan Tobacco International, которым принадлежит ряд известных марок сигарет

Об этом говорится на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Сообщается, что компании продолжают вести бизнес в РФ и поддерживать экономику страны-агрессора уплатой значительных налогов в ее бюджет.

Philip Morris International - американская табачная компания, которая продает свою продукцию более чем в 180 странах мира и которой принадлежат такие известные марки как: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, и HEETS (табачные стики для электронной системы нагрева табака IQOS).

В России Philip Morris International представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками АО "Филипп Моррис Ижора" в Ленинградской области и "Филипп Моррис Ижора Кубань" в Краснодаре, а также организацией ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг" с филиалами примерно в 100 городах страны.

Отмечается, что на 2019 год доля рынка компании в России составила 30,1%, что делает ее одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет. В настоящее время совокупный объем инвестиций Philip Morris International в РФ превышает $2 млрд.

Согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в первый год полномасштабного вторжения РФ в Украину выросла на 8% и составила 140,3 млрд руб., а чистая прибыль выросла до 48,2 млрд руб., что на 45% больше , чем в 2021 году Соответственно, налог на прибыль в бюджет агрессора был уплачен на сумму свыше $136 млн.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения компания планировала продать свой бизнес в РФ.

Доля Japan Tobacco International (JTI) на табачном рынке России составляет около 34,9%. По данным НАПК, это одна из крупнейших табачных компаний в РФ по объему продаж.

Бренду принадлежат международные марки Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" и другие.

Компания также является одним из крупнейших производителей продуктов с пониженным риском (устройство для нагрева табака Ploom и электронный испаритель капсульного типа Logic Compact).

За последние 20 лет инвестиции JTI в экономику РФ превысили $4,6 млрд, налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета РФ. Сама же компания открыто заявляла о том, что российский рынок генерировал около 2 млрд дол. США в 2022 году для JT группы или примерно 11% ее консолидированного дохода за 2022 год.

"Хотя представители JTI заявляли, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, но компания все еще продолжает производить и распространять продукцию в стране-агрессоре", - говорится в сообщении.

  • Ранее НАПК внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России.
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Экономика
санкции против России
НАПК
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