Марку Укрпочты с российским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн грн, средства направят на помощь ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба оператора.



Все вырученные средства пошли на помощь Вооруженным силам Украины.

"Сегодня наша армия получила немалую сумму помощи. В конце концов, именно благодаря подвигам ВСУ марка приобрела такую популярность и смогла собрать миллионы. Спасибо участникам аукциона и особенно победителю, который боролся за комплект с автографом до последнего. Эти усилия были ненапрасны", - отметили в сообщении.

22 апреля Укрпочта открыла продажу в интернете марки "Русский военный корабль, иди нах*й!", однако из-за высокого спроса и хакерской атаки возникли проблемы с работой сайта.

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