Марку Цукербергу запретили въезд в Россию: РФ ввела санкции против 29 граждан США и 61 гражданина Канады

Об этом идет речь в сообщении МИД РФ.

Как заявили в МИД, в "стоп-лист" внесли 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, "формирующих русофобскую повестку дня", а также жен или мужей ряда высокопоставленных чиновников.

Всем попавшим в санкционный список запрещен въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе.

Среди американцев, которые отныне не смогут попасть в Россию, кроме основателя и председателя совета директоров компании Meta (бывшая Facebook) Марка Цукерберга – вице-президент США Камала Гаррис и ее муж Дуглас Эмгоф, официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби, исполнительный директор LinkedIn Райан Рослански и другие.





Также Россия запретила въезд 61 гражданину Канады, как отмечено, "в ответ на антироссийские санкции, постоянно вводимые официальной Оттавой, включая запрет на въезд в Канаду и другие дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов".



В "канадском" списке – причастные, по мнению РФ, "к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима" высшие государственные чиновники, военнослужащие, представители масс-медиа. Среди них – командующий ВМС страны Крейг Бейнс, директор службы безопасности и разведки Дэвид Виньо, публицисты Терри Глевин и Сабрина Мадо, премьеры нескольких провинций Канады, глава Лиги украинок Канады Галина Винник, мэр Оттавы Джим Уотсон и другие.

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