Об этом сообщает Еspreso.tv.

Продажа новой марки "Русский военный корабель… ВСЕ!" стартовала 23 мая в 14:00, что вызвало ажиотах на почтамтах в разных городах. В частности, длинная очередь возникла возле главпочтамта Укрпочты в Киеве.

В общей сложности марка будет продаваться в 1,5 тыс. отделениях Укрпочты, но приобрести можно не больше двух блоков по три марки.

В первую неделю государственный почтовый оператор передаст на отделение 1 млн марок, а в общей сложности тираж новой марки составит 5 млн шт.

Напомним, во Львове сегодня, 23 мая, погасили новую марку Укрпочты "Русский военный корабль… ВСЕ".

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