Марку "Русский военный корабель… ВСЕ!" выпустили в продажу: на главпочтамте Киева выстроилась длинная очередь
Укрпочта начала продажу новой марки о "русском военном корабле", из-за чего на Киевском главпочтамте возникла длиннющая очередь
Об этом сообщает Еspreso.tv.
Продажа новой марки "Русский военный корабель… ВСЕ!" стартовала 23 мая в 14:00, что вызвало ажиотах на почтамтах в разных городах. В частности, длинная очередь возникла возле главпочтамта Укрпочты в Киеве.
В общей сложности марка будет продаваться в 1,5 тыс. отделениях Укрпочты, но приобрести можно не больше двух блоков по три марки.
В первую неделю государственный почтовый оператор передаст на отделение 1 млн марок, а в общей сложности тираж новой марки составит 5 млн шт.
- Напомним, во Львове сегодня, 23 мая, погасили новую марку Укрпочты "Русский военный корабль… ВСЕ".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.68
Покупка 33.68Продажа 35.42
-
EUR
Покупка 35.13Продажа 37.32
- Актуальное
- Важное