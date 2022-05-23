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Марку "Русский военный корабель… ВСЕ!" выпустили в продажу: на главпочтамте Киева выстроилась длинная очередь

23 мая, 2022 понедельник
15:46
Общество

Укрпочта начала продажу новой марки о "русском военном корабле", из-за чего на Киевском главпочтамте возникла длиннющая очередь

Об этом сообщает Еspreso.tv.

Продажа новой марки "Русский военный корабель… ВСЕ!" стартовала 23 мая в 14:00, что вызвало ажиотах на почтамтах в разных городах. В частности, длинная очередь возникла возле главпочтамта Укрпочты в Киеве.

В общей сложности марка будет продаваться в 1,5 тыс. отделениях Укрпочты, но приобрести можно не больше двух блоков по три марки.

В первую неделю государственный почтовый оператор передаст на отделение 1 млн марок, а в общей сложности тираж новой марки составит 5 млн шт.

  • Напомним, во Львове сегодня, 23 мая, погасили новую марку Укрпочты "Русский военный корабль… ВСЕ".

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война с Россией
Киев
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