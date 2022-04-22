"Марки для интернет-магазина еще есть": в Укрпочте объяснили сбой в работе сайта DDos-атакой

Об этом написал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.



Директор принес извинения клиентам, которые хотели приобрести новую марку "Русский военный корабль, иди нах*й!". Он добавил, что марки есть в наличии для продажи.



"Уважаемые клиенты! Я еще раз хочу от себя и от Укрпочты извиниться за неудобства. Мы действительно делаем все вместе с интернет-провайдерами, чтобы восстановить и работу онлайн-магазина, и других систем Укрпочты, которые тоже временно не работают из-за DDos-атаки на наши системы. Марки для интернет-магазина еще есть. Также сегодня покажем новую марку тиражом в 5 миллионов экземпляров, которая будет включать и текущую марку. Поэтому, если действительно есть желание иметь эту часть истории, - у вас будет такая возможность", - написал директор Укрпочты.





22 апреля Укрпочта открыла продажу в интернете марки "Русский военный корабль, иди нах*й!", однако из-за высокого спроса и возможной хакерской атаки возникли проблемы с работой сайта.



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