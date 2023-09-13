Маркевич высказался, что мешает Мудрыку выйти на топ-уровень

Об этом сообщает "Украинский футбол".

Мирон Маркевич отдельно высказался об игре Михаила Мудрыка в матче сборной Украины против Италии (1:2), а также объяснил, что нужно вингеру, чтобы выйти на топ-уровень.

"Возможно, он психологически не готов. У него хорошая скорость и неплохая техника, но он не может пока использовать свои сильные стороны. Я думал, что после выхода на замену он поможет, ведь итальянские защитники уже наелись, но не получилось. Будем ждать. надеяться, что Мудрыка прорвет: нужно, чтобы он играл в "Челси", иначе необходимо менять клуб", - сказал Маркевич.

Результаты Михаила Мудрыка в "Челси"

С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 20 матчей и отдал 2 ассиста. В этом сезоне 22-летний украинец еще не отличился результативными действиями и провел на поле всего 67 минут.

"Челси" завершил прошлый сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.

"Челси" заплатил за Мудрыка 70 млн. евро.