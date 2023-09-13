Маркевич высказался, что мешает Мудрыку выйти на топ-уровень
Знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич считает, что Михаил Мудрык должен получать больше игровой практики
Об этом сообщает "Украинский футбол".
Мирон Маркевич отдельно высказался об игре Михаила Мудрыка в матче сборной Украины против Италии (1:2), а также объяснил, что нужно вингеру, чтобы выйти на топ-уровень.
"Возможно, он психологически не готов. У него хорошая скорость и неплохая техника, но он не может пока использовать свои сильные стороны. Я думал, что после выхода на замену он поможет, ведь итальянские защитники уже наелись, но не получилось. Будем ждать. надеяться, что Мудрыка прорвет: нужно, чтобы он играл в "Челси", иначе необходимо менять клуб", - сказал Маркевич.
Результаты Михаила Мудрыка в "Челси"
С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 20 матчей и отдал 2 ассиста. В этом сезоне 22-летний украинец еще не отличился результативными действиями и провел на поле всего 67 минут.
"Челси" завершил прошлый сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.
"Челси" заплатил за Мудрыка 70 млн. евро.
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