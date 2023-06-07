Маркевич рассказал, чем занимался во время семилетней паузы в карьере

Об этом сообщает " ПРОфутбол Digital".

По словам Маркевича, все семь лет – он был в курсе всех событий.

"В течение 7 лет я был в курсе всех событий, смотрел все футболы, знаю футболистов. Правила футбола не изменили, не думаю, что система подготовки у кого сильно изменилась. У меня есть свои взгляды, я не собираюсь им изменять. Увидим", - сказал главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич.

За свою карьеру Мирон Маркевич успел поработать в сборной Украины, харьковском "Металлисте", "Днепре", львовских "Карпатах" и других клубах.

Маркевич завоевал бронзовые и серебряные медали УПЛ. Выходил вместе с "Днепром" в финал Лиги Европы.

С 2016 по 2023 год Мирон Маркевич не занимался тренерской деятельностью.