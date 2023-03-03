Маркевич раскритиковал назначение Ротаня тренером сборной Украины

Об этом сообщает "Украинский футбол".

"Я не думаю, что Ротаню нужно было принимать сборную Надо заниматься молодежкой серьезно. Я считаю, что это основное для нас соревнование. Мы никогда не играли на Олимпиаде, давно не попадали в финальную часть Евро U-21. В "Александрии" тоже люди на что-то рассчитывают. Не знаю всех обстоятельств, меня то не интересует. То неправильно вообще, ни в каком смысле. Я понимаю, что он парень добросовестный. Не нужно было ему это предлагать", – сказал Мирон Маркевич.

42-летний Руслан Ротань работал с Маркевичем в "Днепре". Также играл за "Динамо" и чешскую "Славию". За сборную Украины провел 100 матчей и забил 8 голов.

Тренерскую карьеру начал в 2018 году в роли помощника главного тренера "Олимпика". С декабря 2018 Ротань является главным тренером молодежной сборной Украины. В январе 2023 года возглавил "Александрию", занимающую пятое место в премьер-лиге.

Руслан Ротань сменил в сборной Украины Александра Петракова. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре и уступила решающий матч плей-офф отбора Уэльса.

Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.