Маркевич раскритиковал назначение Ротаня тренером сборной Украины
Украинский тренер Мирон Маркевич негативно относится к назначению Руслана Ротаня на должность и.о. главного тренера сборной Украины
Об этом сообщает "Украинский футбол".
"Я не думаю, что Ротаню нужно было принимать сборную Надо заниматься молодежкой серьезно. Я считаю, что это основное для нас соревнование. Мы никогда не играли на Олимпиаде, давно не попадали в финальную часть Евро U-21. В "Александрии" тоже люди на что-то рассчитывают. Не знаю всех обстоятельств, меня то не интересует. То неправильно вообще, ни в каком смысле. Я понимаю, что он парень добросовестный. Не нужно было ему это предлагать", – сказал Мирон Маркевич.
42-летний Руслан Ротань работал с Маркевичем в "Днепре". Также играл за "Динамо" и чешскую "Славию". За сборную Украины провел 100 матчей и забил 8 голов.
Тренерскую карьеру начал в 2018 году в роли помощника главного тренера "Олимпика". С декабря 2018 Ротань является главным тренером молодежной сборной Украины. В январе 2023 года возглавил "Александрию", занимающую пятое место в премьер-лиге.
Руслан Ротань сменил в сборной Украины Александра Петракова. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре и уступила решающий матч плей-офф отбора Уэльса.
Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.
- 28 февраля исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу назначили Руслана Ротаня.
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