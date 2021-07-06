Маркевич призвал Украину поехать в Москву на ЧМ по пляжному футболу

Об этом сообщает "Трибуна".



По словам Маркевича, Украина должна поехать на ЧМ в Москву, потому что может выиграть этот турнир.



"Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто поехать, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более - у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую. Можно же поехать и выиграть ЧМ ", - сказал Мирон Маркевич.

На прошлой неделе сборная Украины заняла второе место в европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, получили право сыграть на ЧМ.

В чемпионате мира примут участие 16 команд, жеребьевка финальной части состоится 8 июля в Цюрихе (Швейцария).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb