Маркевич призвал Украину поехать в Москву на ЧМ по пляжному футболу
Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич считает, что сборная Украины должна поехать в Москву на ЧМ по пляжному футболу
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам Маркевича, Украина должна поехать на ЧМ в Москву, потому что может выиграть этот турнир.
"Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто поехать, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более - у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую. Можно же поехать и выиграть ЧМ ", - сказал Мирон Маркевич.
На прошлой неделе сборная Украины заняла второе место в европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, получили право сыграть на ЧМ.
В чемпионате мира примут участие 16 команд, жеребьевка финальной части состоится 8 июля в Цюрихе (Швейцария).
- 6 июля стало известно, что Украинская ассоциация футбола решила не посылать национальную сборную по пляжному футболу на чемпионат мира в Москву .
- После этого Министерство иностранных дел РФ отреагировало на решение сборной Украины по пляжному футболу не ехать на ЧМ в Москву.
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