Маркевич призвал УЕФА жестко наказать футболиста, который травмировал Беседина
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич считает, что шведский защитник Маркус Даниэльсcон заслужил красную карточку за грубый фол против Артема Беседина
Об этом сообщает Трибуна.
Маркевич уверен, что УЕФА должен дисквалифицировать Даниэльссона на 5 матчей.
"Приятная новость. Ребята действительно проявили характер. Непростой матч с непростым соперником. Эту встречу однозначно можно занести в актив нашей команде. Еще и вышли в 1/4 финала - вдвойне приятно. Справедливо ли арбитр удалил Даниэльссона за фол против Беседина? Конечно. Надо еще и дисквалифицировать его на матчей 5. Кто так прыгает? " - сказал Мирон Маркевич.
В матче против Швеции Артем Беседин вышел на замену в начале дополнительного времени, однако через несколько минут покинул поле после атаки прямой ногой со стороны шведа Маркуса Даниельсона, который получил красную карточку.
Всего на Евро-2020 Артем Беседин принял участие в трех матчах.
Украина победила Швецию в овертайме - 2:1 и впервые попала в четвертьфинал Чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александр Зинченко.
- 30 июня стало известно, что травмированный Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020.
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