Маркевич призвал УЕФА жестко наказать футболиста, который травмировал Беседина

Об этом сообщает Трибуна.



Маркевич уверен, что УЕФА должен дисквалифицировать Даниэльссона на 5 матчей.



"Приятная новость. Ребята действительно проявили характер. Непростой матч с непростым соперником. Эту встречу однозначно можно занести в актив нашей команде. Еще и вышли в 1/4 финала - вдвойне приятно. Справедливо ли арбитр удалил Даниэльссона за фол против Беседина? Конечно. Надо еще и дисквалифицировать его на матчей 5. Кто так прыгает? " - сказал Мирон Маркевич.

В матче против Швеции Артем Беседин вышел на замену в начале дополнительного времени, однако через несколько минут покинул поле после атаки прямой ногой со стороны шведа Маркуса Даниельсона, который получил красную карточку.

Всего на Евро-2020 Артем Беседин принял участие в трех матчах.

Украина победила Швецию в овертайме - 2:1 и впервые попала в четвертьфинал Чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.

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