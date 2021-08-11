Маркевич признался, будет ли продолжать тренерскую карьеру
Знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич планирует продолжать свою работу
Об этом сообщает "Трибуна".
70-летний Маркевич не хочет заканчивать тренерскую карьеру.
"Пока не знаю, чем буду заниматься после ухода из УАФ. Сейчас я - в творческом отпуске. Посмотрим. Еще надо где-то поработать. Но надо понимать, где. Влезть в неприятности всегда успеем. Посмотрим, как оно будет", - сказал Мирон Маркевич.
За свою карьеру специалист успел поработать в сборной Украины, харьковском "Металлисте", "Днепре", львовских "Карпат" и других клубах.
Маркевич получил бронзовые и серебряные медали УПЛ. Выходил вместе с "Днепром" в финал Лиги Европы.
- 7 августа глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что новым тренером сборной Украины станет Ребров.
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