Маркевич признался, будет ли продолжать тренерскую карьеру

Об этом сообщает "Трибуна".



70-летний Маркевич не хочет заканчивать тренерскую карьеру.

"Пока не знаю, чем буду заниматься после ухода из УАФ. Сейчас я - в творческом отпуске. Посмотрим. Еще надо где-то поработать. Но надо понимать, где. Влезть в неприятности всегда успеем. Посмотрим, как оно будет", - сказал Мирон Маркевич.

За свою карьеру специалист успел поработать в сборной Украины, харьковском "Металлисте", "Днепре", львовских "Карпат" и других клубах.

Маркевич получил бронзовые и серебряные медали УПЛ. Выходил вместе с "Днепром" в финал Лиги Европы.