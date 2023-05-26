Маркевич опроверг информацию о переговорах с "Карпатами"

Об этом сообщает "Трибуна".

"Пока никаких переговоров я не веду, это все фейки. Нет, пока нет. Клуб пока не выходил с нами на контакт. Не знаю, надо думать. Когда будет какая-то конкретика. Тем более я сейчас далеко, за границей", - сказал Мирон Маркевич.

За свою карьеру Мирон Маркевич успел поработать в сборной Украины, харьковском "Металлисте", "Днепре", львовских "Карпатах" и других клубах.

Маркевич завоевал бронзовые и серебряные медали УПЛ. Выходил вместе с "Днепром" в финал Лиги Европы.