Маркевич опроверг информацию о переговорах с "Карпатами"
Украинский тренер Мирон Маркевич и его сын Остап не возглавят львовские "Карпаты" в ближайшее время
Об этом сообщает "Трибуна".
"Пока никаких переговоров я не веду, это все фейки. Нет, пока нет. Клуб пока не выходил с нами на контакт. Не знаю, надо думать. Когда будет какая-то конкретика. Тем более я сейчас далеко, за границей", - сказал Мирон Маркевич.
За свою карьеру Мирон Маркевич успел поработать в сборной Украины, харьковском "Металлисте", "Днепре", львовских "Карпатах" и других клубах.
Маркевич завоевал бронзовые и серебряные медали УПЛ. Выходил вместе с "Днепром" в финал Лиги Европы.
- 24 мая сообщалось, что главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак подал в отставку
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