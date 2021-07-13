Маркевич объяснил, почему лидеры сборной Украины не показали на Евро-2020 своего максимума

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По его словам, сборная Украины достигла на чемпионате Европы положительного результата, несмотря на то, что играла нестабильно.

"Если отталкиваться непосредственно от результата, то он положительный. Сборная Украины еще никогда не доходила до четвертьфинала чемпионата Европы. Если же говорить об игре, то вопросы есть. Был хороший второй тайм в матче с Нидерландами, первая половина игры с Северной Македонией. С Австрией сыграли откровенно плохо. Реабилитировались в поединке со Швецией. А вот матч против англичан нельзя занести нашей команде в актив", - сказал Маркевич.

Он объяснил такие перепады в игре зависимостью сборной Украины от нескольких лидеров, которые подошли к Евро-2020 не в лучшем состоянии.

"У нас есть футболисты, без которых мы не можем обойтись, и все зависит от того, в какой они форме. Андрей Ярмоленко неплохо выступил на турнире. Руслану Малиновскому травма так и не дала сыграть на своем максимуме. Александр Зинченко провел непростой сезон за "Манчестер Сити", и где-то его не хватило. Хотя в поединке со Швецией мы увидели этого исполнителя во всей красе. Роман Яремчук вроде неплохо выглядел, но считаю, что этот нападающий мог сыграть и лучше", - убежден Маркевич.

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы и добралась до четвертьфинала Евро-2020.

Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.

Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb