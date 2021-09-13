Маркевич дал совет для примирения тренера сборной Украины Петракова и Малиновского

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.



Маркевич призвал Петракова и Малиновского сесть и обсудить свой конфликт.



"В карьере каждого футболиста бывают моменты недопонимания. Совет один - нужно садиться, обмениваться мнениями и договариваться. Здесь второстепенно, кто будет инициатором этой встречи, главное - чтобы этот диалог пошел на пользу делу. Думаю, что Петраков с Малиновским должны найти общий язык. Только хочу их предупредить, что времени на раскачку уже нет. Ведь решающие матчи за путевку на чемпионат мира уже на носу. А Малиновский нужен сборной Украины", - сказал Мирон Маркевич.

В игре против Франции Руслан Малиновский вышел на замену на 81-й минуте, а против Казахстана сыграл всего 31 минуту. После этого он вернулся в "Аталанту" и не остался играть товарищеский матч с чехами.

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