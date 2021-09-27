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Главная Спорт Маркевич дал прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер"

Маркевич дал прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер"

27 сентября, 2021 понедельник
19:59
Спорт Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич не думает, что донецкий "Шахтер" проиграет миланскому "Интеру" в ЛЧ

Об этом сообщает fanday.net .

Маркевич сказал, что матч "Шахтера" против "Динамо" в Суперкубке Украины (3:0) вселяет оптимизм перед Лигой чемпионов.

"Я не думаю, что " Шахтер " проиграет " Интеру ". С " Шерифом " " горняки " нас неприятно удивили, никто не ожидал, но так бывает. Последняя игра вселила оптимизм. Тренер не использует Степаненко в еврокубках? Это его решение, я не хочу это обсуждать. Степаненко - это тот игрок, который заводит команду ", - сказал Мирон Маркевич.

Завтра, 28 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера" во втором туре Лиги чемпионов.

"Интер" и "Шахтер" делят в таблице группы D 3-4 место. У них по 0 баллов.

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