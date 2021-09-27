Маркевич дал прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер"

Об этом сообщает fanday.net .



Маркевич сказал, что матч "Шахтера" против "Динамо" в Суперкубке Украины (3:0) вселяет оптимизм перед Лигой чемпионов.



"Я не думаю, что " Шахтер " проиграет " Интеру ". С " Шерифом " " горняки " нас неприятно удивили, никто не ожидал, но так бывает. Последняя игра вселила оптимизм. Тренер не использует Степаненко в еврокубках? Это его решение, я не хочу это обсуждать. Степаненко - это тот игрок, который заводит команду ", - сказал Мирон Маркевич.



Завтра, 28 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера" во втором туре Лиги чемпионов.



"Интер" и "Шахтер" делят в таблице группы D 3-4 место. У них по 0 баллов.

15 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что его команда проиграла молдовскому "Шерифу" в Лиге чемпионов , потому что ей не повезло.

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