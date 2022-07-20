Об этом сообщает FanDay .

"Фенербахче" – опытная команда, но когда прошла жеребьевка и "Динамо" выпали турки, то я сразу сказал, что киевляне пройдут дальше. Футболистам "Динамо" нужно прессинговать соперника на чужой половине поля. Особенно это нужно делать в домашнем матче. Я смотрел несколько игр "Фенербахче", и они этого очень не любят. Когда им дают играть, они опасны, но если действовать плотно, молодость динамовцев должна сыграть свою роль", - сказал Маркевич.

Он отметил, что "Динамо младше и быстрее команда, чем "Фенербахче".

"Это должно сыграть на руку киевлянам. И у них подготовка продолжалась больше, чем у турок. Это тоже важно. Им нельзя давать дышать и, если готова команда к прессингу на чужой половине поля, не давать просто выходить "Фенербахче", результат будет позитивным. Прогноз - 1:0 в пользу "Динамо", - подытожил Маркевич, который тренировал "Карпаты", "Металлист", "Днепр" и сборную Украины.

Матч "Динамо" – "Фенербахче" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов состоится сегодня в Лодзи и начнется в 21:00.

18 июля стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" может встретиться с австрийским "Штурмом" .

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил , что киевляне благодаря благотворительным матчам набрали перед игрой с турецким "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов хорошую форму.

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