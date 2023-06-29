Маркетинг-директор FILM.UA рассказала об актуальных трендах украинской аудиовизуальной индустрии
Полина Толмачева, маркетинг-директор FILM.UA Group, рассказала о пяти актуальных трендах украинской аудиовизуальной индустрии 2023 года
Об этом информирует FILM.UA.
В частности, Толмачева выделила такую тенденцию этого года, что несмотря на полномасштабное вторжение российской армии создание фильмографии в Украине не останавливалось.
В то же время, международные продюсерские компании с новой силой начали сотрудничать с украинским производством кино и финансировать продукт.
"Показательным примером является 6-серийная антология Those Who Stayed ("Оставшиеся") от FILM.UA Group, партнерами которой еще на этапе разработки стала компания Red Arrow Studios International, а к продюсированию присоединились SVT Sweden, NRK Norway, YLE "Finland", - говорится в материале.
"Оставшиеся" - это сериал, комедийно-драматический характер и основанный на реальных событиях и свидетельствах. Он рассказывает о первых днях российской агрессии против Украины. Каждая серия рассказывает историю одной группы персонажей, решивших остаться в Киеве, когда началась полномасштабная война.
Среди зрителей вырос запрос на контент в рамках локального рынка: "Украинцы нуждаются в украинском". Маркетинг-директор подчеркнула, что иностранцы тоже нуждаются в украинском.
"Спрос на украинский контент среди международной аудитории вырос на коммерческом и художественном уровнях", - подчеркнула она.
Также украинские сервисы становятся все популярнее. Специалисты по анимации, постпродакшену, VFX, новым технологиям и дизайну не только сохраняют высокое качество своих услуг, но и продолжают укреплять свои позиции на мировом рынке.
"Вопреки полномасштабному вторжению и многим вызовам Украина имеет уникальную возможность стать мощным игроком глобального рынка контента", - добавляет Толмачева.
- С 28 июня в Комитет Национальной премии "Киноколо" объявлен набор кинокритиков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.75
Покупка 36.75Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 40.34Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное