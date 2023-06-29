Об этом информирует FILM.UA.

В частности, Толмачева выделила такую ​​тенденцию этого года, что несмотря на полномасштабное вторжение российской армии создание фильмографии в Украине не останавливалось.

В то же время, международные продюсерские компании с новой силой начали сотрудничать с украинским производством кино и финансировать продукт.

"Показательным примером является 6-серийная антология Those Who Stayed ("Оставшиеся") от FILM.UA Group, партнерами которой еще на этапе разработки стала компания Red Arrow Studios International, а к продюсированию присоединились SVT Sweden, NRK Norway, YLE "Finland", - говорится в материале.

"Оставшиеся" - это сериал, комедийно-драматический характер и основанный на реальных событиях и свидетельствах. Он рассказывает о первых днях российской агрессии против Украины. Каждая серия рассказывает историю одной группы персонажей, решивших остаться в Киеве, когда началась полномасштабная война.

Среди зрителей вырос запрос на контент в рамках локального рынка: "Украинцы нуждаются в украинском". Маркетинг-директор подчеркнула, что иностранцы тоже нуждаются в украинском.

"Спрос на украинский контент среди международной аудитории вырос на коммерческом и художественном уровнях", - подчеркнула она.

Также украинские сервисы становятся все популярнее. Специалисты по анимации, постпродакшену, VFX, новым технологиям и дизайну не только сохраняют высокое качество своих услуг, но и продолжают укреплять свои позиции на мировом рынке.

"Вопреки полномасштабному вторжению и многим вызовам Украина имеет уникальную возможность стать мощным игроком глобального рынка контента", - добавляет Толмачева.