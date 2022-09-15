Об этом сообщило агентство "Укринформ".

Как говорится в сообщении, сборник художественных произведений "Любовь Панченко: возвращение" является общим проектом Украинского института национальной памяти, Музея шестидесятничества и издательства Александра Савчука.

"Творчество Любови Панченко, как и Марии Примаченко, - это маркер, который может отличать украинцев. После победы именно на основе таких маркеров будут формировать общество", - отметила сотрудница УИНП и модератор Любовь Крупник.

Организаторы мероприятия сообщили, что опубликовано 500 альбомов с разнообразными произведениями художницы – акварелями, аппликациями, линогравюрами.

"В то же время, как подчеркнула заведующая Музеем шестидесятничества Елена Лодзинская, в сборнике содержатся и эскизы одежды, которые выполнила художница, "современной для ее эпохи, но всегда национально направленной". Специалист отметила, что при жизни Панченко не была широко известной - выставки произведений не проводились, работы не печатались", - пишет агентство.

Отмечается, что издание вышло на украинском и английском языках.

Также на сайте Института нацпамяти выложили в свободный доступ электронную версию альбома, созданного до полномасштабного российского вторжения и презентованному на 84-летие художницы, которая смогла просмотреть его.

Организаторы отмечают, что печатного издания Панченко не дождалась – художница скончалась 30 апреля 2022 года в киевской больнице № 5, куда ее доставили волонтеры после деоккупации Бучи.

"По словам первого заместителя и.о. главы УИНП Максима Ярмистого, главной задачей проекта было "вернуть украинскому обществу имя художницы, которая принадлежала когорте шестидесятниц". В связи с этим, кроме издания альбома, планируется назвать в ее честь улицу в Лесной Буче, где родилась Панченко", - говорится в сообщении.

Справка

Любовь Панченко – художница-шестидесятница, известная своими эскизами одежды, декоративной росписью, аппликациями из ткани, графикой, живописными картинами. Схемы разработанных ею вышивок печатал главный женский журнал тогдашней Украины "Советская женщина". Панченко также вышивала национальные костюмы для хоров, собирала деньги для помощи политзаключенным, которые отбывали наказание "за антисоветскую агитацию и пропаганду". При ее участии в Киеве возродилась традиция рождественского колядования и вертепа.

1 мая 2022 года городской глава Бучи Анатолий Федорук сообщил, что умерла 84-летняя украинская художница-шестидесятница Любовь Панченко. Она голодала в оккупированной русскими войсками Буче.

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