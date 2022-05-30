Маркарова заявила, что нынешние поставки оружия из США – это не программа ленд-лиза
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина пока не получала оружие по ленд-лизу
Об этом она заявила в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .
"Все то оружие, которое мы получаем сейчас, – это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямыми выделениями из бюджета или от президента США. Ленд-лиз – это инструмент, который мы можем задействовать", – отметила госпожа посол.
Маркарова добавила, что ленд-лиз Украина позволит получать как оружие, так и другие необходимые позиции.
- 7 апреля сенат США принял законопроект о ленд-лизе, который должен позволить быстрее поставлять оружие Украине.
- 28 апреля палата представителей приняла закон о ленд-лизе для Украины.
- 9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.
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