Маркарова заявила, что нынешние поставки оружия из США – это не программа ленд-лиза

Об этом она заявила в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .

"Все то оружие, которое мы получаем сейчас, – это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямыми выделениями из бюджета или от президента США. Ленд-лиз – это инструмент, который мы можем задействовать", – отметила госпожа посол.

Маркарова добавила, что ленд-лиз Украина позволит получать как оружие, так и другие необходимые позиции.