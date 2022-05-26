Об этом она написала в фейсбуке .

Оксана Маркарова выступила на собрании Washington DC - Baltimore Chapter Young Presidents' Organization вместе с членами организации и компаниями, которые помогают Украине.

"Новая реальность, наступившая 91 день назад, имеет глобальные последствия - ее будет испытывать в дальнейшем все человечество. Призвала бизнесы продолжать помощь через U24, а также адвокатировать прекращение всей деловой активности и инвестиций в России. Чем быстрее Украина победит, тем скорее весь демократический мир победит. И поэтому мы все вместе должны работать над днем этой победы", - подчеркнула посол.

5 мая в Украине заработало единственное окно для сбора благотворительных пожертвований в поддержку страны UNITED24. Инициатива объединяет людей со всего мира для помощи Украине – от правительств стран и международных фондов, промышленных гигантов до фэшн-брендов, звезд кино и музыки, общественных и политических деятелей.

С 18 мая в приложении "Дия" стало возможно отправлять средства на нужды ВСУ через платформу UNITED24. Чтобы отправлять средства через "Действие", необходимо обновить приложение, на главном экране выбрать "Помочь армии", ввести сумму и оплатить карту через Apple Pay или Google Pay.

18 мая Андрей Шевченко стал первым послом платформы UNITED24.

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