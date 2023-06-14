Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Маркарова объяснила, почему США запрещают Украине бить по территории РФ американским оружием

Маркарова объяснила, почему США запрещают Украине бить по территории РФ американским оружием

14 июня, 2023 среда
13:14
Война с Россией

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина не бьет по территории России американским оружием из-за соответствующих обязательств перед Вашингтоном

Об этом Маркарова рассказала в интервью The Page .

"Мы должны уважать те договоренности, которые существуют по определенным видам американского оружия, которое мы обещали использовать только таким образом. США, как демократическая страна, прислушивается к своим гражданам, которые не хотят быть втянутыми в войну", - сказала Маркарова.

Она добавила, что об этом свидетельствуют опросы, проводимые в Соединенных Штатах.

"Мы это слышим от простых людей и видим в опросах, видим по поддержке вывода вооруженных сил США из других стран, где они участвовали в военных операциях. Это позиция общественности США, которая в то же время очень четко поддерживает нас в нашей борьбе и поддерживает предоставление нам для этого и оружия, и другой помощи", - отметила Маркарова.

В то же время она подчеркнула, что Украина имеет право наносить удары по РФ в соответствии со статьей 51 ООН.

"Российские агрессоры постоянно наносят удары по нам со своей и других территорий — Беларуси, Каспийского и Черного морей. Чтобы быть совершенно корректной, право на защиту в соответствии со статьей 51 ООН позволяет стране защищаться от нападения и совершать такие действия, которые страна признает необходимыми, не ограничиваясь нашей территорией", – отметила Маркарова.

Мир
ООН
США
оружие для Украины
Читайте также:
Володимир Горбач
Автор Владимир Горбач
13 июня, 2023 вторник
Нападение на Чорновола: кто из взрослых в комнате?
Олександр Лукашенко
13 июня, 2023 вторник
Лукашенко назвал условие применения тактического ядерного оружия с территории Беларуси
бронежилети для медиків
13 июня, 2023 вторник
Зеленский перенес день празднования в Украине медицинского работника
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.83
    Покупка 36.83
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.64
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
14 июня
14:11
РФ воспользовалась последствиями подрыва Каховской ГЭС для усиления оккупационного режима, - Маляр
14:04
OPINION
Позиция "это страшная трагедия" не принимается
13:52
Укрнафта начнет управление 4 арестованными газовыми компаниями после разрешения АМКУ
13:38
Проверку диссертации Лисового на плагиат приостановили из-за его отказа от ученой степени
13:34
Кратковременные дожди, местами с грозами, но теплой погодой: прогноз на 15 июня от Наталки Диденко
13:33
Российская компания "Черноморнефтегаз" разрабатывает план эвакуации сотрудников из Крыма, - ГУР
13:27
Оккупанты в Крыму набирают автослесарей с местных СТО для ремонта военной техники
13:23
Обновлено
Россияне обстреляли ракетами Краматорск и Константиновку: три человека погибли, двух спасли из-под завалов
13:19
Глава МОН Лисовый объявил о намерении создать сеть музеев науки в Украине
13:00
Обновлено
Силы обороны продолжают наступление и продвигаются на Бахмутском и Запорожском направлениях, - Маляр
12:56
Глава МАГАТЭ Гросси отложил поездку на ЗАЭС из соображений безопасности, - Reuters
12:49
Отрицает существование Украины и призывает к ее вооруженному захвату: СБУ объявила подозрение идеологу рашизма Дугину
12:22
Южная Корея обратилась в суд с требованием возмещения ущерба от КНДР за подрыв совместного офиса в 2020 году
12:18
Украина потребует от России репарации за ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС, – Кубраков
12:08
OPINION
Алексей Голобуцкий
Путин провозгласил о переходе войны с Украиной в оборонную фазу
11:59
Обзор
Запад надеется на большие успехи контрнаступления и анонсирует еще $441 миллион помощи Украине. Акценты мировых СМИ 14 июня
11:58
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 6-13 июня: первые успехи большого контрнаступления
11:55
Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что демилитаризованная зона между РФ и Украиной должна проходить около Львова
11:53
В Сумской области в результате обстрела погибли 7 работников Гослесхоза
11:51
В Японии 18-летний курсант застрелил двух военных на полигоне
11:47
Ремонт одного из блоков АЭС завершен на 20 дней раньше: в Минэнерго заявили об усилении стабильности энергосистемы
11:31
Google запустил новые функции для рекламодателей на основе искусственного интеллекта
11:26
Россия вывела в Черное море два ракетоносителя с 16 "калибрами"
11:22
Эксклюзив
Украинские беженцы стали важным элементом рынка труда в Польше, - глава Объединения украинцев в Польше
11:14
Шмыгаль обсудил с премьером Польши дальнейшее сотрудничество в поставках военной техники и обучение ВСУ
11:07
Британская разведка назвала причину активизации российской тактической авиации
10:55
"В каждой ракете по 40 иностранных комплектующих": в ОП призвали Запад усилить санкции против РФ
10:44
Продавали Росатому оборудование для строительства АЭС: СБУ разоблачила компанию в Киеве
10:35
Около Земли 15 июня пролетит потенциально опасный астероид, размером почти 500 м
10:34
Курс валют в Украине на 14 июня: евро вырос в цене
10:32
Россияне строят новые госпитали на пограничье с Украиной: имеющиеся не справляются с количеством раненых военных
10:25
Пентагон
Пентагон не подтверждает данные об уничтоженной технике при контрнаступлении ВСУ
10:05
Обновлено
За ночь украинская ПВО уничтожила 3 ракеты "Калибр" и 9 "шахедов"
10:02
Россияне за сутки обстреляли 11 областей Украины: известно о 6 погибших и 22 пострадавших. Ситуация в регионах
10:01
Обновлено
Ночная ракетная атака на Одессу: поисково-спасательная операция завершилась. Три человека погибли, 13 получили ранения
10:01
OPINION
Путина уничтожат комплексно
10:00
COVID-19
В Украине не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру, в поверхностных водоемах есть превышение микробиологических показателей
09:37
Эксклюзив
ВСУ делают выводы из первых зондирующих действий на Запорожье, а россияне пытаются отступать к основной линии обороны, - Згурец
09:36
Кремль надеется, что военкоры будут иметь решающее значение для сплоченности общества, - ISW о встрече Путина с пропагандистами
09:14
Число переселенцев во всем мире выросло до рекордных 110 млн, - ООН
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV