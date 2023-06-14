Маркарова объяснила, почему США запрещают Украине бить по территории РФ американским оружием
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина не бьет по территории России американским оружием из-за соответствующих обязательств перед Вашингтоном
Об этом Маркарова рассказала в интервью The Page .
"Мы должны уважать те договоренности, которые существуют по определенным видам американского оружия, которое мы обещали использовать только таким образом. США, как демократическая страна, прислушивается к своим гражданам, которые не хотят быть втянутыми в войну", - сказала Маркарова.
Она добавила, что об этом свидетельствуют опросы, проводимые в Соединенных Штатах.
"Мы это слышим от простых людей и видим в опросах, видим по поддержке вывода вооруженных сил США из других стран, где они участвовали в военных операциях. Это позиция общественности США, которая в то же время очень четко поддерживает нас в нашей борьбе и поддерживает предоставление нам для этого и оружия, и другой помощи", - отметила Маркарова.
В то же время она подчеркнула, что Украина имеет право наносить удары по РФ в соответствии со статьей 51 ООН.
"Российские агрессоры постоянно наносят удары по нам со своей и других территорий — Беларуси, Каспийского и Черного морей. Чтобы быть совершенно корректной, право на защиту в соответствии со статьей 51 ООН позволяет стране защищаться от нападения и совершать такие действия, которые страна признает необходимыми, не ограничиваясь нашей территорией", – отметила Маркарова.
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