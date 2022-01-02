Маркарова назвала критерии, необходимые Украине для безвиза из США

Об этом Маркарова заявила в интервью Радио Свобода .

По ее словам, это касается как вопросов внутри страны, защиты границ, так и обмена информацией между государствами.

"Я когда ехала в США, то говорила, что это будет моя мечта и цель – приблизиться к безвизовому режиму. Очень четко, с одной стороны, понятно, каким критериям страна должна отвечать для того, чтобы получить безвизовый режим. Это касается как вопросов внутри страны, то есть защиты границ, обмена информацией между нашими странами, как быстро мы сообщаем о наших потерянных или украденных паспортах, есть перечень таких конкретных вопросов", - сказала Маркарова.

Она добавила, что есть критерии, относящиеся к проценту отказов по туристическим визам и как часто граждане страны, следуя за туристическими визами, остаются нелегально в стране.

Напомним, 1 января посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Соединенные Штаты окажут в 2022 году нашей стране дополнительную помощь.

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