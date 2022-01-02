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Маркарова назвала критерии, необходимые Украине для безвиза из США

2 января, 2022 воскресенье
11:55
Общество

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что для того, чтобы получить безвизовый режим с Соединенными Штатами, Киев должен выполнить несколько условий

Об этом Маркарова заявила в интервью Радио Свобода .

По ее словам, это касается как вопросов внутри страны, защиты границ, так и обмена информацией между государствами.

"Я когда ехала в США, то говорила, что это будет моя мечта и цель – приблизиться к безвизовому режиму. Очень четко, с одной стороны, понятно, каким критериям страна должна отвечать для того, чтобы получить безвизовый режим. Это касается как вопросов внутри страны, то есть защиты границ, обмена информацией между нашими странами, как быстро мы сообщаем о наших потерянных или украденных паспортах, есть перечень таких конкретных вопросов", - сказала Маркарова.

Она добавила, что есть критерии, относящиеся к проценту отказов по туристическим визам и как часто граждане страны, следуя за туристическими визами, остаются нелегально в стране.

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безвизовый режим
безвиз
Оксана Маркарова
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