Марк Цукерберг: после запуска Reels на основе искусственного интеллекта пользователи проводили на 24% больше времени в Instagram
Meta заявила, что увеличила на 3% доходы в первом квартале года благодаря запуску Reels на основе искусственного интеллекта в Instagram
Об этом информирует основатель компании Meta Марк Цукерберг .
"Наши инвестиции в рекомендации и системы рейтинга привели ко многим результатам, которые мы видим сегодня в нашей системе обнаружения, Reels и объявлениях. Теперь более 20% содержания в ваших лентах Facebook и Instagram рекомендовано ИИ от людей, групп или аккаунтов, на которые вы не подписались", – пишет Цукерберг.
Сообщается, что в Instagram примерно 40% содержимого - рекомендованный контент, в том числе и рекламный.
"С тех пор, как мы запустили Reels, благодаря рекомендациям ИИ время, проведенное в Instagram, увеличилось более чем на 24%. Наша работа с искусственным интеллектом также улучшает монетизацию. Эффективность монетизации Reels ежеквартально выросла более чем на 30% в Instagram и более чем на 40% в Facebook. За последние шесть месяцев ежедневный доход от торговых кампаний Advantage+ вырос в 7 раз", - отчитался основатель Meta.
Кроме того, часть прибыли компания получает, когда люди повторно делятся короткими видео.
Reels продолжает быстро развиваться как в Facebook, так и в Instagram. Reels также продолжают становятся все более социальными: люди ежедневно публикуют Reels более 2 миллиардов раз, что вдвое увеличилось за последние шесть месяцев. Reels также повышают общее взаимодействие с приложениями, и мы считаем, что мы также получаем долю в коротком видео", – рассказал Цукерберг.
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