Об этом на брифинге после пятой встречи в формате "Рамштайн" сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

По его словам, Украина эффективно использует свою огневую мощь для формирования наземного маневра, продолжая наступление. В то же время он отметил, что пока рано полностью оценивать наступление ВСУ на Херсон.

Генерал сказал, что продвижение Сил обороны Украины в Херсонской области было "постоянным и специальным".

"Я бы охарактеризовал это как тщательно продуманную наступательную операцию, нацеленную на то, чтобы установить условия и затем захватить их цели", - заявил Милли.

Милли также возразил, что украинская армия перенапряжена, борясь с Россией от Харькова на севере до Херсона на юге.

"Они продолжают борьбу. У них есть силы для этого, и мы увидим, как это получится", – сказал Милли.

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Россия заплатит "высокую цену" за войну в Украине.

Согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, 8 сентября авиация ВСУ совершила более 12 ударов, поразив 2 взводных опорных пункта, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 ЗРК врага, а ПВО уничтожили 2 БпЛА.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на авиабазе Рамштайн в Германии рассказал, что ВСУ уничтожили более 400 российских целей с помощью реактивных систем HIMARS.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в Рамштайне 8 сентября, что Соединенные штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $675 млн, включающий ракетные, артиллерийские и противотанковые средства.

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