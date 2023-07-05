Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского дома.

"Сегодня мы остро чувствуем, что и сама Мария Примаченко, ее стойкость перед лицом испытаний судьбы, а теперь и ее картины стали символом украинской несокрушимости. Большую часть экспозиции составляют работы, ставшие реакцией художницы на пережитое: войну, гибель любимого на фронте, оккупацию, бои за Киевщину и послевоенную нищету, Чернобыльскую трагедию Наряду со знакомыми нам образами фантастических существ и цветочных декоративных панно в картинах акцентируется тема борьбы добра и зла, в которой добро неизменно побеждает. После трагедии войны Мария почти на 10 лет оставила рисование, но вернулась, потому что творчество было ее способом существования", - объяснили цель выставки ее организаторы.

Выставка пройдет с 7 июля по 27 августа, ее будет сопровождать публичная образовательная программа, разработанная специально для проекта: лекции, обсуждения, мастер-классы.

График работы:

Вт-Вс, 11:00-19:00,

Понедельник – выходной.



Стоимость билетов:

полный – 100 грн,

льготный – 50 грн. (для школьников и студентов).



Вход свободен для:

пенсионеров, детей до 7 лет, лиц с инвалидностью 1-2 группы, участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, участников боевых действий, участников АТО и членов их семей, военнослужащих срочной службы, работников музеев, членов Национального союза художников Украины, держателей членских карт CIMAM , ICOM, AICA (при наличии действительных удостоверений).