"Мария рисует": в столичном Украинском доме представят 100 неизвестных произведений Примаченко
Украинский дом презентует проект "Мария рисует" – 100 неизвестных произведений Примаченко, хранившихся в частной коллекции киевского искусствоведа Эдуарда Дымшица
Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского дома.
"Сегодня мы остро чувствуем, что и сама Мария Примаченко, ее стойкость перед лицом испытаний судьбы, а теперь и ее картины стали символом украинской несокрушимости. Большую часть экспозиции составляют работы, ставшие реакцией художницы на пережитое: войну, гибель любимого на фронте, оккупацию, бои за Киевщину и послевоенную нищету, Чернобыльскую трагедию Наряду со знакомыми нам образами фантастических существ и цветочных декоративных панно в картинах акцентируется тема борьбы добра и зла, в которой добро неизменно побеждает. После трагедии войны Мария почти на 10 лет оставила рисование, но вернулась, потому что творчество было ее способом существования", - объяснили цель выставки ее организаторы.
Выставка пройдет с 7 июля по 27 августа, ее будет сопровождать публичная образовательная программа, разработанная специально для проекта: лекции, обсуждения, мастер-классы.
График работы:
Вт-Вс, 11:00-19:00,
Понедельник – выходной.
Стоимость билетов:
полный – 100 грн,
льготный – 50 грн. (для школьников и студентов).
Вход свободен для:
пенсионеров, детей до 7 лет, лиц с инвалидностью 1-2 группы, участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, участников боевых действий, участников АТО и членов их семей, военнослужащих срочной службы, работников музеев, членов Национального союза художников Украины, держателей членских карт CIMAM , ICOM, AICA (при наличии действительных удостоверений).
- 27 февраля 2022 года в пгт Иванкове Киевской области, оккупанты уничтожили музей, где хранилось около 200 произведений Марии Приймаченко. Все были уверены, что картины были потеряны навсегда. Российские войска уничтожили помещение музея, но произведения удалось спасти.
- В сентябре 2022 года в Киеве показали картины Марии Примаченко, спасенные после ракетного удара РФ .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное