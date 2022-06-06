Мариуполю угрожают десятки тысяч смертей от эпидемии холеры, кафиры начали закрывать захваченный город на карантин

Об этом сообщили в городском совете Мариуполя.

Мариуполь оказался перед угрозой десятков тысяч смертей в результате эпидемии холеры, к которой может привести ряд факторов. В частности, как отметили в горсовете, не работают централизованное водоснабжение и канализация, а кроме того, Мариуполь буквально тонет в мусоре и нечистотах. Почти в каждом дворе расположены стихийные захоронения, а летняя жара ускорила разложение тысяч трупов под завалами. К тому же, у людей нет лекарств и возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, а море и водоемы постоянно загрязняются мусором, нечистотами и "трупными" водами.

Эпидемия холеры, вероятно, уже реальная, а не потенциальная угроза. Об этом в эфире телемарафона указал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный город на карантин, поступает информация о том, что в городе распространяется эта болезнь.

"Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут поступать в результате эпидемии, и слово "холера" звучит уже внутри города, внутри оккупационных властей и со стороны их кураторов", – сказал он.

Между тем, по словам Андрющенко, Россия выбрала из всех возможных сценариев борьбы с эпидемией "самый циничный", просто заблокировав людей в Мариуполе, мол, "кто выживет, тот выживет".

Советник мэра Мариуполя добавил, что гуманитарная ситуация в городе становится все хуже: питьевую воду местные жители получают раз в два дня, есть проблемы с продовольствием. Так, оккупанты сообщили, что бесплатную еду с 1 июля будут получать только пенсионеры и люди с инвалидностью.

В городском совете отмечают, что спасти Мариуполь может возобновление работы "зеленых" коридоров и международная гуманитарная миссия с полной эвакуацией.

Справка. Холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищи или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Источником возбудителя инфекции является человек – больной или носитель вибрионов. Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку: при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через еду и во время бытовых контактов. Без должного лечения может привести к смерти. При своевременно начатом лечении легкая форма холеры заканчивается полным выздоровлением. При отсутствии эффективной терапии в течение 2-3 дней у больного может развиться кома. Если лечение не начать своевременно, смертность может достигать 10%. А без системного лечения болезнь уносит до 60% жизней.

Инкубационный период холеры длится от нескольких часов до пяти дней. Болезнь обычно начинается остро и приводит к резкому обезвоживанию организма.

Симптомы холеры:

диарея, рвота, боли в животе. Частый (до 10 и более раз в сутки) понос. При этом человек теряет много жидкости – до 20 литров в сутки. Следовательно, происходит сгущение крови и обезвоживание организма;

из-за потери с жидкостью микроэлементов появляются мышечные судороги, чаще всего – начиная с икроножных мышц;

заострение черт лица, глаза западают, синеют губы и ушные раковины;

холодная кожа (холера – одна из немногих инфекций, сопровождающихся нормальной или даже пониженной температурой тела);

кожа теряет упругость, легко собирается в складки и очень долго расправляется, а кожа стоп и рук становится морщинистой;

одышка, резкая слабость.

Холерный вибрион может сохранять жизнеспособность в воде в течение длительного времени, в пищевых продуктах при комнатной температуре – в течение 2-5 дней, на поверхности плодов и овощей при солнечном освещении – в течение 8 часов, при низких температурах и в морской воде – 2 недели и более , в кишечнике отдельных речных и морских животных – несколько месяцев. Во время кипячения гибнет в течение минуты.