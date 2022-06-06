English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Мариуполю угрожают десятки тысяч смертей от эпидемии холеры, кафиры начали закрывать захваченный город на карантин

Мариуполю угрожают десятки тысяч смертей от эпидемии холеры, кафиры начали закрывать захваченный город на карантин

6 июня, 2022 понедельник
19:42
война с Россией

В оккупированном Мариуполе ряд факторов может привести к взрыву эпидемии холеры

Об этом сообщили в городском совете Мариуполя.

Мариуполь оказался перед угрозой десятков тысяч смертей в результате эпидемии холеры, к которой может привести ряд факторов. В частности, как отметили в горсовете, не работают централизованное водоснабжение и канализация, а кроме того, Мариуполь буквально тонет в мусоре и нечистотах. Почти в каждом дворе расположены стихийные захоронения, а летняя жара ускорила разложение тысяч трупов под завалами. К тому же, у людей нет лекарств и возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, а море и водоемы постоянно загрязняются мусором, нечистотами и "трупными" водами.

Эпидемия холеры, вероятно, уже реальная, а не потенциальная угроза. Об этом в эфире телемарафона указал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный город на карантин, поступает информация о том, что в городе распространяется эта болезнь.

"Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут поступать в результате эпидемии, и слово "холера" звучит уже внутри города, внутри оккупационных властей и со стороны их кураторов", – сказал он.

Между тем, по словам Андрющенко, Россия выбрала из всех возможных сценариев борьбы с эпидемией "самый циничный", просто заблокировав людей в Мариуполе, мол, "кто выживет, тот выживет".

Советник мэра Мариуполя добавил, что гуманитарная ситуация в городе становится все хуже: питьевую воду местные жители получают раз в два дня, есть проблемы с продовольствием. Так, оккупанты сообщили, что бесплатную еду с 1 июля будут получать только пенсионеры и люди с инвалидностью.

В городском совете отмечают, что спасти Мариуполь может возобновление работы "зеленых" коридоров и международная гуманитарная миссия с полной эвакуацией.

Справка. Холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищи или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Источником возбудителя инфекции является человек – больной или носитель вибрионов. Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку: при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через еду и во время бытовых контактов. Без должного лечения может привести к смерти. При своевременно начатом лечении легкая форма холеры заканчивается полным выздоровлением. При отсутствии эффективной терапии в течение 2-3 дней у больного может развиться кома. Если лечение не начать своевременно, смертность может достигать 10%. А без системного лечения болезнь уносит до 60% жизней.

Инкубационный период холеры длится от нескольких часов до пяти дней. Болезнь обычно начинается остро и приводит к резкому обезвоживанию организма.

Симптомы холеры:

  • диарея, рвота, боли в животе. Частый (до 10 и более раз в сутки) понос. При этом человек теряет много жидкости – до 20 литров в сутки. Следовательно, происходит сгущение крови и обезвоживание организма;
  • из-за потери с жидкостью микроэлементов появляются мышечные судороги, чаще всего – начиная с икроножных мышц;
  • заострение черт лица, глаза западают, синеют губы и ушные раковины;
  • холодная кожа (холера – одна из немногих инфекций, сопровождающихся нормальной или даже пониженной температурой тела);
  • кожа теряет упругость, легко собирается в складки и очень долго расправляется, а кожа стоп и рук становится морщинистой;
  • одышка, резкая слабость.

Холерный вибрион может сохранять жизнеспособность в воде в течение длительного времени, в пищевых продуктах при комнатной температуре – в течение 2-5 дней, на поверхности плодов и овощей при солнечном освещении – в течение 8 часов, при низких температурах и в морской воде – 2 недели и более , в кишечнике отдельных речных и морских животных – несколько месяцев. Во время кипячения гибнет в течение минуты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
Борис Джонсон
5 июня, 2022 воскресенье
Борис Джонсон близок к отставке, - Sunday Times
На фото глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
5 июня, 2022 воскресенье
Из подземелий Северодонецкого объединения "Азот" отказываются выходить 500 человек, из них 36 детей, - Гайдай
5 июня, 2022 воскресенье
Путин из бункера пригрозил Украине новыми ракетными ударами по объектам, которых РФ раньше не трогала
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.13
    Покупка 34.13
    Продажа 35.18
  • EUR
    Покупка 36.1
    Продажа 37.53
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
7 июня
03:05
Россия шантажирует мир, блокируя экспорт зерна из Украины, - Блинкен
02:41
Вечером 6 июня враг нанес по Сумщине около 40 обстрелов. Жертв нет
02:19
В течение 6 июня на юге ВСУ уничтожили 26 захватчиков и 10 единиц вражеской техники
01:57
В Киев впервые приедут комиссары ООН по расследованию нарушений военных РФ в Украине
01:35
Российские войска отошли почти из всех блокпостов Мелитопольского района и сбежали из Васильевки
01:13
Унесло в море на вездеходе украинской разработки. В России погиб заместитель гендиректора ВКонтакте
00:52
Руслан Стефанчук
Хуже унижать Россию, чем это делает Путин, очень сложно, - Стефанчук
00:38
На фото Владимир Зеленский
Это будет решение не только о нас, но и обо всем Европейском проекте, - Зеленский об предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС
00:37
Сообщено о подозрении российскому нацгвардейцу, бравшему в заложники пациентов и медиков больницы в Буче
00:20
Защитники Донбасса отбили 10 атак врага, уничтожили 7 единиц техники, 2 БПЛА и 2 склада боеприпасов
00:19
Постпред Украины в ООН потролил российский МИД после отмененного полета Лаврова в Сербию
00:10
"Масштаб героизма нашего народа": с 24 февраля Зеленский наградил более 17,5 тыс. украинских военных
2022, понедельник
6 июня
23:59
Зеленский
РФ пытается применить дополнительные силы, но 103-й день украинский Донбасс стоит, - Зеленский
23:56
Правоохранители сообщили о подозрении шестерым коллаборантам
23:44
Для РФ свобода слова – чистый яд. Подоляк рассказал о погибших журналистах
23:33
Резников встретился с новой главой посольства США в Украине
23:28
Борис Джонсон
Джонсон останется премьером Великобритании
23:12
тролейбус
В правительстве планируют соединить Киев и Ирпень троллейбусной линией
22:59
Хосеп Боррель
Ракетными ударами по Украине Россия приближает глобальный продовольственный кризис, - Боррель
22:59
В Славянске осталось почти 25 тыс. человек, - Кириленко
22:49
Патрульная полиция задержала в Киеве троих человек. Фотографировали разрушения после ракетного удара и пересылали фото на русский номер
22:28
БМП
Греция готова передать Украине 100 боевых машин пехоты только когда Германия выполнит обещание
22:28
Аналитика
Сергей Згурец
Заявления президента о том, что завоеванную оккупантами территорию значительно труднее забирать, ставит военных в определенные рамки. Колонка Сергея Згурца
22:19
Украинские защитники пленили вражеского снайпера. Он родом из Житомира
22:07
Грузия солдаты
13-й грузинский доброволец погиб в Украине
22:04
Посол России в ООН вышел с заседания Совбеза ООН после обвинений президента Евросовета Мишеля в военных преступлениях РФ
21:51
РФ обстреляла приграничные районы Сумщины и Черниговщины
21:50
Россия заявляет, что нашла способ избежать дефолта
21:30
Роман Абрамович
В США арестовали самолеты Абрамовича
21:27
На фото гаубица М109А3
Трассу Бахмут - Лисичанск контролируют ВСУ, - мэр Северодонецка
21:20
На фото военнослужащие ВСУ
Украинские воины на Восточном направлении уничтожили 48 оккупантов, 2 миномета, - ОТГ "Восток"
21:08
У Невзорова еще нет гражданства Украины, - Данилов
21:04
Борис Джонсон
В британском парламенте началось голосование за вотум недоверия Джонсону
20:51
"Одного глаза у меня не будет никогда": раненый Найем пришел в себя
20:43
Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в США - Белый дом
20:42
Украине передали первые тела защитников Азовстали, - экс-командир "Азова" Жорин
20:34
Украинские военные снесут голову любому, - Лукашенко неожиданно похвалил ВСУ
20:23
Сексуальное насилие россиян в Украине никогда не может быть прощено, оправдано или амнистировано, - доклад в Совбезе ООН
20:14
На фото Владимир Зеленский
Украину не пригласили на переговоры РФ и Турции об экспорте зерна, - Зеленский
20:05
Эксклюзив
По ленд-лизу не будут давать много дешевого оружия, скорее это будут локальные поставки дорого вооружения, - военный эксперт Киричевский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV