Об этом он написал в телеграмме.

"Мариуполь. Ожидаемо, дожди превратили город в Венецию. Забитые ливневые отводы и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствиями его гноения и трупного яда по всему городу. Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой", - отметил он.

По его словам, в то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются исключительно формированием "хороших фото" с выдуманным "жизнь улучшилась".

Андрющенко подчеркнул, что Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации.

"Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катострофичны", - добавил он.

18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что кафиры хаотично пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, угрожающей экологической катастрофой .

По словам омбудсмана Людмилы Денисовой, Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.

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