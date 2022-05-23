Мариуполю нужна новая волна эвакуации, угроза эпидемии превращается в реальность, - советник мэра
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что угроза эпидемии в городе превращается в реальность с каждой грозой, но в то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются исключительно формированием "хороших фото"
Об этом он написал в телеграмме.
"Мариуполь. Ожидаемо, дожди превратили город в Венецию. Забитые ливневые отводы и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствиями его гноения и трупного яда по всему городу. Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой", - отметил он.
По его словам, в то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются исключительно формированием "хороших фото" с выдуманным "жизнь улучшилась".
Андрющенко подчеркнул, что Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации.
"Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катострофичны", - добавил он.
- 18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что кафиры хаотично пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, угрожающей экологической катастрофой .
- По словам омбудсмана Людмилы Денисовой, Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.
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